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Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС в 2018 году сократился более чем на четверть

УрБК, Москва, 27.02.2019. В 2018 году экспорт легковых автомобилей из России в другие страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), составил 28,7 тыс. единиц. Это на 26% ниже результата 2017 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Как отмечают эксперты агентства, падение объемов российского автоэкспорта связано со значительным снижением поставок в Чехию. Эта страна по-прежнему является самым популярным направлением за пределами ЕАЭС, но в 2018 году объем экспорта в Чехию упал почти на 60% до 6,4 тыс. машин.



Второе место в рейтинге стран занимает Украина, куда в прошлом году было отправлено 4,1 тыс. легковых автомобилей. Немного уступил ей Узбекистан (4 тыс. шт.), расположившийся на третьей строчке. В пятерку лидеров здесь также попали Латвия (3,2 тыс. шт.) и Азербайджан (2,6 тыс. шт.).



Сокращение объемов поставок автомобилей в Чехию сказалось и на марочной структуре экспорта. Так, на первое место тут вышла отечественная Lada с показателем 12,5 тыс. экземпляров. А вот прежний лидер — Skoda — в 2018 году отправил за пределы ЕАЭС 6,9 тыс. своих машин российской сборки. Кроме них в топ-5 марок по объемам экспорта попали Volkswagen (2,3 тыс. шт.), Hyundai (1,5 тыс. шт.) и Renault (1 тыс. шт.).



В модельном рейтинге тоже поменялся лидер. Так, самым экспортируемым автомобилем из РФ в прошлом году стал внедорожник Lada 4x4 (6,9 тыс. шт.), а Skoda Octavia (6 тыс. шт.) опустилась на вторую позицию. Третье место заняла Lada Vesta (3 тыс. шт.), а в первую пятерку также попали седаны Volkswagen Polo (2,2 тыс. шт.) и Hyundai Accent/Solaris (1,1 тыс. шт.).

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