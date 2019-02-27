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Екатеринбург стал лидером по турпотоку в Европу среди российских регионов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Жители Екатеринбурга путешествовали этой зимой в европейские города чаще остальных регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба портала Aviasales со ссылкой на данные собственного исследования.



В целом спрос из Екатеринбурга на европейские направления за год вырос на 14%. Самыми посещаемыми странами стали Чехия, Италия и Испания. Особенно активно покупали авиабилеты в Нидерланды, на Кипр, в Грецию и Болгарию, куда продажи выросли минимум на треть.



Екатеринбург занимает уверенное первое место среди регионов на таких маршрутах, как Испания, Италия, Франция, Великобритания и Венгрия. Количество бронирований билетов с вылетом из городов, идущих следом в рейтинге, меньше как минимум на 60%.



В то же время есть несколько направлений, где впереди по турпотоку Краснодар, — это Германия и Кипр. Также жители Казани чаще всех летают в Польшу и Бельгию, а из Ростова-на-Дону повышенный спрос на перелеты в Литву и Румынию.



Однако эксперты подчеркивают, что екатеринбуржцы путешествуют в Европу активнее, чем жители других городов. Так, разница в количестве бронирований из уральской столицы и следующим за ним Ростовом-на-Дону равна 47%.

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