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В Белоярском ГО возбудили уголовное дело в отношении директора похоронного предприятия «Мемориал»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Белоярская межрайонная прокуратура выявила нарушение требований бюджетного законодательства при организации оказания похоронных услуг в МБУ «Мемориал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 28 февраля 2018 года по 13 февраля 2018 года организация заключила 8 договоров на общую сумму 403 тыс. руб. с индивидуальным предпринимателем. Предметом договоров явилась очистка кладбищ от мусора, вывоз мусора и его утилизация.



Директором МБУ «Мемориал» по двум договорам подписаны акты выполненных работ, платежными поручениями произведена оплата в размере 158 тыс. руб.



Вместе с тем в указанный период времени фактически работы по очистке кладбищ от мусора, вывозу и утилизации мусора производились МКУ Белоярского городского округа «Административно-транспортное управление» в рамках исполнения уставной деятельности.



Белоярская межрайонная прокуратура в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалы проверки направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов в отношении директора МБУ «Мемориал» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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