Депрессия малого бизнеса

На сегодняшний день в России доля в экономике малых и средних предприятий мала и продолжает сокращаться. По состоянию на 10 февраля 2019 года в едином реестре субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая служба, находилось 6,058 млн компаний, в феврале 2018 года их было 6,059 млн. В Свердловской области также сократилось количество организаций малого и среднего предпринимательства. Сейчас таких компаний 203 тыс. 423, когда годом ранее их было 205 тыс. 331.Наблюдая снижение роли МСП, государство стремится оказать поддержку малому бизнесу. Тем более что она заложена в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно ему, численность занятых в данном секторе планируется увеличить до 25 млн человек к 2024 году. Для достижения этих показателей правительство продолжает разрабатывать меры поддержки МСП, в том числе улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и популяризация предпринимательства.К 2024 году планируют создать не менее 100 центров «Мой бизнес» для предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг и консультационной помощи представителям малого и среднего предпринимательства.Программа льготного кредитования, о которой говорится в нацпроекте, была модернизирована 25 февраля 2019 года.Теперь предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России.Расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря этому некрупные региональные банки смогли принять участие в программе. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн руб. на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия — не менее 10%.Можно будет пронаблюдать, насколько это отразится на возможностях малого бизнеса, но ранее подобные инициативы не вызывали ажиотажа. Банки так или иначе стремятся заработать, а малый бизнес является для них хорошим источником доходов.Многие предприниматели считают, что комиссия, которую банки берут за прием карт в торговых точках, оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить ее предельный лимит. С целью поддержки сектора Дмитрий Козак запланировал на 1 марта совещание с банками по вопросу ставок эквайринга. Возможно, оно будет не единственным, поскольку российские банки и торговые сети ведут споры по поводу размера комиссии. Сейчас она составляет 2-3%.В свою очередь, президент России Владимир Путин по итогам форума «Деловой России» дал поручение правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.Также он предложил проработать возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также механизма обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.Банк России планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров в рамках Системы быстрых платежей (СПБ), на уровне 0,4-0,5%. Это в несколько раз ниже действующих эквайринговых комиссий в ритейле.Также ЦБ установит единую плату в качестве оператора СПБ, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.По мнению аналитиков, такие меры могут быть недостаточными для поддержки малого бизнеса, поскольку основные его проблемы связаны с другими факторами.Как следует из ежегодного доклада Законодательному собранию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, чаще всего предприниматели жалуются на незаконные действия правоохранительных органов. На втором месте по числу жалоб в прошлом году — сфера государственных и муниципальных закупок — это несвоевременная оплата исполненных без замечаний контрактов и некорректное составление технических заданий. Третья проблемная сфера, по мнению предпринимателей, — это деятельность контрольно-надзорных органов. Меньше всего жалуются на нарушения прав по размещению нестационарных объектов торговли.Причем следует отметить, что за девять месяцев 2018 года количество «бизнес-эмигрантов» из Свердловской области превысило количество «иммигрантов». В докладе приводятся данные свердловского управления Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым 133 коммерческие организации покинули Свердловскую область, в то время как лишь 36 пришли в область. 667 индивидуальных предпринимателей ушли из уральского региона, а пришли лишь 359.То есть, по мнению части предпринимателей, какие-то регионы более привлекательны для ведения бизнеса, чем Свердловская область.Среди серьезных факторов, кардинально влияющих на снижение числа малых и средних компаний, эксперты отмечают рост налоговой нагрузки, падение реальных доходов населения, экспансию крупных торговых сетей в регионах. Поэтому мероприятия, которые пока реализуются в рамках нацпроекта поддержки МСП, вероятнее всего, не окажут большого влияния на перспективы данного сектора.