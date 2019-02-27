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Депрессия малого бизнеса
27 февраль 2019 (17:17)
На сегодняшний день в России доля в экономике малых и средних предприятий мала и продолжает сокращаться. По состоянию на 10 февраля 2019 года в едином реестре субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая служба, находилось 6,058 млн компаний, в феврале 2018 года их было 6,059 млн. В Свердловской области также сократилось количество организаций малого и среднего предпринимательства. Сейчас таких компаний 203 тыс. 423, когда годом ранее их было 205 тыс. 331.
Наблюдая снижение роли МСП, государство стремится оказать поддержку малому бизнесу. Тем более что она заложена в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно ему, численность занятых в данном секторе планируется увеличить до 25 млн человек к 2024 году. Для достижения этих показателей правительство продолжает разрабатывать меры поддержки МСП, в том числе улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и популяризация предпринимательства.
К 2024 году планируют создать не менее 100 центров «Мой бизнес» для предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг и консультационной помощи представителям малого и среднего предпринимательства.
Программа льготного кредитования, о которой говорится в нацпроекте, была модернизирована 25 февраля 2019 года.
Теперь предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России.
Расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря этому некрупные региональные банки смогли принять участие в программе. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.
Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн руб. на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия — не менее 10%.
Можно будет пронаблюдать, насколько это отразится на возможностях малого бизнеса, но ранее подобные инициативы не вызывали ажиотажа. Банки так или иначе стремятся заработать, а малый бизнес является для них хорошим источником доходов.
Многие предприниматели считают, что комиссия, которую банки берут за прием карт в торговых точках, оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить ее предельный лимит. С целью поддержки сектора Дмитрий Козак запланировал на 1 марта совещание с банками по вопросу ставок эквайринга. Возможно, оно будет не единственным, поскольку российские банки и торговые сети ведут споры по поводу размера комиссии. Сейчас она составляет 2-3%.
В свою очередь, президент России Владимир Путин по итогам форума «Деловой России» дал поручение правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.
Также он предложил проработать возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также механизма обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.
Банк России планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров в рамках Системы быстрых платежей (СПБ), на уровне 0,4-0,5%. Это в несколько раз ниже действующих эквайринговых комиссий в ритейле.
Также ЦБ установит единую плату в качестве оператора СПБ, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.
Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.
По мнению аналитиков, такие меры могут быть недостаточными для поддержки малого бизнеса, поскольку основные его проблемы связаны с другими факторами.
Как следует из ежегодного доклада Законодательному собранию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, чаще всего предприниматели жалуются на незаконные действия правоохранительных органов. На втором месте по числу жалоб в прошлом году — сфера государственных и муниципальных закупок — это несвоевременная оплата исполненных без замечаний контрактов и некорректное составление технических заданий. Третья проблемная сфера, по мнению предпринимателей, — это деятельность контрольно-надзорных органов. Меньше всего жалуются на нарушения прав по размещению нестационарных объектов торговли.
Причем следует отметить, что за девять месяцев 2018 года количество «бизнес-эмигрантов» из Свердловской области превысило количество «иммигрантов». В докладе приводятся данные свердловского управления Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым 133 коммерческие организации покинули Свердловскую область, в то время как лишь 36 пришли в область. 667 индивидуальных предпринимателей ушли из уральского региона, а пришли лишь 359.
То есть, по мнению части предпринимателей, какие-то регионы более привлекательны для ведения бизнеса, чем Свердловская область.
Среди серьезных факторов, кардинально влияющих на снижение числа малых и средних компаний, эксперты отмечают рост налоговой нагрузки, падение реальных доходов населения, экспансию крупных торговых сетей в регионах. Поэтому мероприятия, которые пока реализуются в рамках нацпроекта поддержки МСП, вероятнее всего, не окажут большого влияния на перспективы данного сектора.
Наблюдая снижение роли МСП, государство стремится оказать поддержку малому бизнесу. Тем более что она заложена в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно ему, численность занятых в данном секторе планируется увеличить до 25 млн человек к 2024 году. Для достижения этих показателей правительство продолжает разрабатывать меры поддержки МСП, в том числе улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и популяризация предпринимательства.
К 2024 году планируют создать не менее 100 центров «Мой бизнес» для предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг и консультационной помощи представителям малого и среднего предпринимательства.
Программа льготного кредитования, о которой говорится в нацпроекте, была модернизирована 25 февраля 2019 года.
Теперь предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России.
Расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря этому некрупные региональные банки смогли принять участие в программе. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.
Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн руб. на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия — не менее 10%.
Можно будет пронаблюдать, насколько это отразится на возможностях малого бизнеса, но ранее подобные инициативы не вызывали ажиотажа. Банки так или иначе стремятся заработать, а малый бизнес является для них хорошим источником доходов.
Многие предприниматели считают, что комиссия, которую банки берут за прием карт в торговых точках, оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить ее предельный лимит. С целью поддержки сектора Дмитрий Козак запланировал на 1 марта совещание с банками по вопросу ставок эквайринга. Возможно, оно будет не единственным, поскольку российские банки и торговые сети ведут споры по поводу размера комиссии. Сейчас она составляет 2-3%.
В свою очередь, президент России Владимир Путин по итогам форума «Деловой России» дал поручение правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.
Также он предложил проработать возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также механизма обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.
Банк России планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров в рамках Системы быстрых платежей (СПБ), на уровне 0,4-0,5%. Это в несколько раз ниже действующих эквайринговых комиссий в ритейле.
Также ЦБ установит единую плату в качестве оператора СПБ, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.
Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.
По мнению аналитиков, такие меры могут быть недостаточными для поддержки малого бизнеса, поскольку основные его проблемы связаны с другими факторами.
Как следует из ежегодного доклада Законодательному собранию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, чаще всего предприниматели жалуются на незаконные действия правоохранительных органов. На втором месте по числу жалоб в прошлом году — сфера государственных и муниципальных закупок — это несвоевременная оплата исполненных без замечаний контрактов и некорректное составление технических заданий. Третья проблемная сфера, по мнению предпринимателей, — это деятельность контрольно-надзорных органов. Меньше всего жалуются на нарушения прав по размещению нестационарных объектов торговли.
Причем следует отметить, что за девять месяцев 2018 года количество «бизнес-эмигрантов» из Свердловской области превысило количество «иммигрантов». В докладе приводятся данные свердловского управления Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым 133 коммерческие организации покинули Свердловскую область, в то время как лишь 36 пришли в область. 667 индивидуальных предпринимателей ушли из уральского региона, а пришли лишь 359.
То есть, по мнению части предпринимателей, какие-то регионы более привлекательны для ведения бизнеса, чем Свердловская область.
Среди серьезных факторов, кардинально влияющих на снижение числа малых и средних компаний, эксперты отмечают рост налоговой нагрузки, падение реальных доходов населения, экспансию крупных торговых сетей в регионах. Поэтому мероприятия, которые пока реализуются в рамках нацпроекта поддержки МСП, вероятнее всего, не окажут большого влияния на перспективы данного сектора.
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