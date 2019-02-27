Кризис

«Екатеринбург Арена» выбыла из международного конкурса на лучший стадион 2018 года

Стадион «Екатеринбург Арена» не вошел в десятку лучших стадионов международного конкурса Stadium of the year 2018.



Как говорится на сайте конкурса, из России в финал вышло только четыре стадиона из семи. Площадки расположены в Саранске, Волгограде, Самаре и Ростове-на-Дону. Всего на конкурс было заявлено 27 кандидатов из нескольких стран мира.



Итоги конкурса жюри подведет 7 марта 2018 года. Также по итогам электронного голосования, которое продлится до 3 марта включительно, будет определен победитель народного голосования. По информации на сайте конкурса, голосовать можно будет за любой из 27 выдвинутых на конкурс объектов независимо от мнения жюри.



Стоит отметить, что стадион «Екатеринбург Арена», чья реконструкция для Чемпионата мира-2018 стоила 12,7 млрд руб., продолжает оставаться источником проблем для города, области и федерального бюджета.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: