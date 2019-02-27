Турция ищет зимние альтернативы морю

В последние годы Турция планомерно стремится позиционировать себя на российском рынке как круглогодичное направление. В качестве альтернативы морю в зимний период страна предлагает наряду с горнолыжными и экскурсионными оздоровительные туры, включающие размещение в термальных отелях и посещение природных источников с целебной водой. В то же время представители российского турбизнеса отмечают, что категория жителей страны и особенно уральцев, которая может решиться променять традиционный пляжный отдых летом на подобную поездку, сегодня относительно невелика.Как пояснил в ходе тематической конференции в Даламане представитель Министерства промышленности и торговли Турции Тарик Аксой (Tarik Aksoy), власти страны оказывают всестороннюю поддержку проектам, связанным с развитием термального туризма. При этом Россия рассматривается как один из важных партнеров на данном направлении.«Мы всячески поддерживаем эти проекты. Россия для нас является партнером в экономическом плане, во всех его аспектах, и мы хотим развивать сотрудничество в сфере оздоровительного туризма. Турцию россияне должны воспринимать не только как море, пляжи и песок: она имеет большой потенциал как оздоровительный центр и уже принимает гостей из Англии, Израиля и других стран. Хотим, чтобы турпоток из России увеличивался, поскольку географически мы достаточно близки. Для этого нужна совместная работа», — пояснил Тарик Аксой.Как отмечают представители турецкой стороны, в стране на сегодняшний день насчитывается около 1 500 термальных источников. Многие из них используются отелями и лечебницами для предоставления гостям и пациентам оздоровительных услуг, причем цены на эти услуги зачастую ниже европейских.«Турция занимает седьмое место в мире и первое в Европе по количеству термальных источников. Вода в них имеет температуру от 20 до 100 С и богатый состав. При этом благодаря отелям с высоким уровнем обслуживания и природным красотам страна дает возможность гостям совместить оздоровительный отдых с туризмом. В апреле текущего года в Екатеринбурге мы проводим большую конференцию, в рамках которой надеемся укрепить сотрудничество в данной сфере», — рассказал президент Ассоциации медицинского термального туризмаTESTUD Явуз Йылык (Yavuz Yılık).В то же время представители уральского турбизнеса отмечают, что оздоровительный туризм в Турции на сегодняшний день малоизвестен на российском рынке. Кроме того, несмотря на большой потенциал, готового предложения, которое могло бы быть востребовано туристами из РФ, не так много.«В Турции порядка полутора тысяч источников, но всего 300 отелей аккредитованы для оздоровительного туризма. Причем уровень клиник и гостиниц очень разный. Есть весьма достойные средства размещения категории «5 звезд» с термальными и морскими бассейнами, удачно расположенные с точки зрения погоды: даже зимой там можно загорать. Обычно они имеют рядом и лечебницу. В то же время есть комплексы, похожие на наши санатории советского периода. Конечно, мы вряд ли станем предлагать их клиентам. Тем более никто не поедет специально на источники, имеющие минимум инфраструктуры или вообще не обустроенные, даже если они бесплатны», — полагает директор по развитию туроператора «РТ Плюс» Галина Терещенко.Эксперты отмечают, что подобные объекты могут быть интересны скорее потенциальным инвесторам из России, готовым к участию в каких-либо совместных инфраструктурных проектах, чем туристам. Также их могли бы посещать гости неспециализированных отелей в рамках экскурсий или самостоятельных поездок.«Согласно материалам конференции, типовой оздоровительный пакетный тур, на реализацию которого ориентируется турецкая сторона в своем проекте развития термального туризма, будет стоить порядка 980 условных единиц за неделю без авиаперелета. Для россиян это означает около 100 тыс. руб. с дорогой: конечно, цена высоковата. В то же время люди, которые любят такие города, как Даламан, и ездят туда отдыхать, могли бы посещать источники под открытым небом в ходе экскурсий или самостоятельных поездок на машине. Таким образом, они могли бы недорого получать оздоровительные процедуры. Но для этого кто-то должен вложиться в создание хотя бы минимальной инфраструктуры: сегодня возле бассейнов иногда нет даже душевых», — считает генеральный директор турагентства «Ангел-Трэвел» (Екатеринбург) Евгения Кравцова.Еще одной сложностью оздоровительного туризма в Турции для россиян является, по словам Галины Терещенко, отсутствие прямых чартерных рейсов в города, где расположены термальные отели. Использование регулярной перевозки сказывается на ценах путевок, к тому же трансфер неизбежно подразумевает пересадку на внутренние авиарейсы.«Отсутствие визы и возможность для граждан России пребывать в стране в течение трех месяцев, а в случае продолжительного лечения и дольше — это, безусловно, плюсы такого отдыха. Однако сложности создает отсутствие чартерных программ: перевозка удобная, но всегда есть пересадка, например, в Измире, Даламане. Поскольку направления не являются массовыми, речь идет только об индивидуальном трансфере. Кому-то это подходит, а кому-то и нет», — пояснила руководитель «РТ-Плюс».Таким образом, уральские эксперты считают термальный туризм в Турции достаточно перспективным направлением, которое в дальнейшем сможет конкурировать с европейским предложением на российском рынке. Однако оно нуждается в развитии и на сегодняшний день востребовано в основном в формате индивидуальных туров. Массовый отдых в любом случае остается «привязан» к морю, периоду летних отпусков и сравнительно недорогой чартерной перевозке.