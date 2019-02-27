Новости дня

В 2019 году на Среднем Урале на 28% увеличат финансирование на охрану лесов от пожара

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В 2019 году финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров из бюджета Свердловской области увеличилось на 28%. Доля федерального бюджета в общем объеме финансирования составляет 39% или 73 млн руб. Всего на охрану лесов от пожаров в 2019 году направят почти 186 млн руб.



По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, общее количество сил и средств для тушения лесных пожаров в области в 2019 году составляет более пяти тысяч человек, более девяти тысяч единиц пожарного оборудования и почти 2,5 тысячи единиц техники. Уральская база авиационной охраны лесов включает в себя пять авиаотделений, три авиаточки и 30 пожарно-химических станций.



Для авиационной охраны лесов в 2019 году планируется привлечь вертолет МИ-8 и МИ-2, три самолета М-12 либо два вертолета R-44, четыре самолета АН-2. Кроме того, в 2018 году для системы «Лесохранитель» были дополнительно приобретены 15 видеокамер. Вместе с ними в системе в этом году будет работать 71 видеокамера, установленная на вышках сотовой связи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: