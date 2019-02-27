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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс в Тбилиси из Самары
27 февраль 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Самара — Тбилиси. Рейс под номерами У6-2525/2526 будет выполняться с 1 апреля по понедельникам и пятницам.
Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, стоимость билетов Самара — Тбилиси начинается от 7 078 руб. (или 95 евро), Тбилиси — Самара — от 8 940 руб. (или 120 евро). В цену включены все сборы и одно место багажа до 10 кг. Стоимость может измениться в зависимости от курса евро.
«Весной Грузия побалует вас умеренно теплой погодой и приятными ценами. Отпуск в это время будет не менее насыщенным и интересным, чем летом. Изучите фрески древних монастырей, поднимитесь в горы, прогуляйтесь по старому Тбилиси. Обязательно подгадайте время, чтобы увидеть кукольный спектакль «Круг жизни», который проходит дважды в день на тбилисской башне с часами. А по дороге в серные бани загляните в живописное ущелье с водопадом, которые расположилось прямо в центре города», — говорится в сообщении.
Билеты в Тбилиси уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, стоимость билетов Самара — Тбилиси начинается от 7 078 руб. (или 95 евро), Тбилиси — Самара — от 8 940 руб. (или 120 евро). В цену включены все сборы и одно место багажа до 10 кг. Стоимость может измениться в зависимости от курса евро.
«Весной Грузия побалует вас умеренно теплой погодой и приятными ценами. Отпуск в это время будет не менее насыщенным и интересным, чем летом. Изучите фрески древних монастырей, поднимитесь в горы, прогуляйтесь по старому Тбилиси. Обязательно подгадайте время, чтобы увидеть кукольный спектакль «Круг жизни», который проходит дважды в день на тбилисской башне с часами. А по дороге в серные бани загляните в живописное ущелье с водопадом, которые расположилось прямо в центре города», — говорится в сообщении.
Билеты в Тбилиси уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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