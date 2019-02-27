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Самая дорогая квартира на Урале продается в Екатеринбурге за 92 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Элитная недвижимость из регионов Урала традиционно занимает высокие позиции в федеральных рейтингах самого дорогого жилья. При этом на локальном рынке все топовые позиции между собой делят только три субъекта: Свердловская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. К такому выводу пришли эксперты ЦИАН, составив рейтинг самых дорогих квартир на вторичном рынке Уральского федерального округа.



В топ-10 рейтинга самых дорогих квартир Урала вошли лоты стоимостью от 48,7 млн до 92 млн руб. Средний показатель в десятке — 64,26 млн руб. Площадь реализуемых объектов варьируется от 160 до 498 кв. м. В среднем — 294 «квадрата». Таким образом, средняя стоимость квадратного метра в десяти самых дорогих квартирах Уральского федерального округа составляет 218,6 тыс. руб. Самая дорогая квартира в рейтинге находится в Екатеринбурге с площадью 429 кв. м. Цена такого лота — 92 млн руб.



Ровно половину мест в топ-10 заняли лоты из Екатеринбурга. Еще 3 позиции достались квартирам из Тюмени. А оставшиеся две строчки получили объекты из Сургута, причем выставленные на продажу по одинаковой цене. Их расположение определялось исходя из площади — более компактная квартира встала выше за счет более дорогого квадратного метра.



Остальные регионы Уральского федерального округа не смогли пробиться в топ-10 из-за того, что стоимость самых дорогих квартир на вторичном рынке в них значительно ниже. Так, в Челябинской области максимум зафиксирован на отметке в 26 млн руб., а в Курганской области верхняя граница находится на отметке в 14,2 млн руб. В Ямало-Ненецком автономном округе самая дорогая квартира оценена в 10 млн руб.

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