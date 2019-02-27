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ММК представит свою продукцию на международной выставке в Узбекистане

УрБК, Магнитогорск, 27.02.2019. В Ташкенте начала работу 20-я по счету Международная строительная выставка UzBuild-2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает пресс-служба компании.



Узбекистан — один из ключевых рынков сбыта ММК. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитки в эту страну достигли 360 тыс. т, что составило более четверти отгрузки в страны СНГ и порядка 85% всех продаж в страны Средней Азии.



В этом году ММК представляет на выставке UzBuild-2019 широкий сортамент металлопродукции с акцентом на металлопродукцию строительного назначения. Это горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием, а также метизная продукция.



Выставка UzBuild 2019 проходит с 27 февраля по 1 марта 2019 года в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» в Ташкенте. В ней принимают участие более 230 местных и международных производителей и поставщиков из 20 стран мира. Международную выставку UzBuild посетят представители предприятий оптовой и розничной торговли, строительных и ремонтных организаций, архитектурных и дизайн-бюро, заинтересованные в выборе качественных и современных материалов для бизнеса. В прошлом году число уникальных посетителей выставки составило около 10 тыс. человек.

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