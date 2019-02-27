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В Серове в отношении директора городского центра занятости возбуждено уголовное дело из-за подлога
27 февраль 2019 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В Государственном казенном учреждении Служба занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости» проведена проверка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор МКУ «Серовский центр занятости» внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве ее знакомого в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Ему начислялась заработная плата, которую директор учреждения получала через банковскую карту на имя работника. С февраля 2017 по декабрь 2018 года было получено более 150 тыс. руб.
В отношении бывшего директора Серовского центра занятости было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор МКУ «Серовский центр занятости» внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве ее знакомого в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Ему начислялась заработная плата, которую директор учреждения получала через банковскую карту на имя работника. С февраля 2017 по декабрь 2018 года было получено более 150 тыс. руб.
В отношении бывшего директора Серовского центра занятости было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
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