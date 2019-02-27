Новости дня

В Серове в отношении директора городского центра занятости возбуждено уголовное дело из-за подлога

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В Государственном казенном учреждении Служба занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости» проведена проверка.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор МКУ «Серовский центр занятости» внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве ее знакомого в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Ему начислялась заработная плата, которую директор учреждения получала через банковскую карту на имя работника. С февраля 2017 по декабрь 2018 года было получено более 150 тыс. руб.



В отношении бывшего директора Серовского центра занятости было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: