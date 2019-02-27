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«Газпром трансгаз Екатеринбург» оштрафовано на 200 тыс. руб. за несоблюдение требований транспортной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. За несоблюдение требований транспортной безопасности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» оштрафовано на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В сентябре 2018 года Ространснадзор провел плановую выездную проверку соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В ходе проверки был выявлен целый ряд нарушений.



При выполнении перевозок не было назначено лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности 31 транспортного средства. Также предприятие не обеспечило проведение оценки уязвимости 25 транспортных средств, не представило в Федеральное дорожное агентство организационно-распорядительные документы на 6 машин. Также в автомобилях отсутствовала информация для водителей о технике транспортной безопасности.



Кировский районный суда Екатеринбурга назначил ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» административное наказание в виде штрафа 200 тыс. руб.



Представитель компании обжаловал его в Свердловском областном суде.



«Проверив материалы дела, апелляционный суд установил, что они не содержат доказательств, подтверждающих принятие ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» всех необходимых, достаточных и своевременных мер для соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности, а также доказательств объективной невозможности исполнения действующего законодательства. При этом юридическое лицо уже подвергалось административному наказанию за аналогичные правонарушения в апреле, мае и сентябре 2018 года. Обществом в течение длительного времени не соблюдались требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности, в связи с чем в отношении него проводились неоднократные проверки», — говорится в сообщении.



Свердловский областной суд оставил без изменения постановление Кировского районного суда Екатеринбурга по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

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