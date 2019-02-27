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Апелляционный суд отклонил жалобу «Рифея» по поводу организации торгов по обращению с ТКО
27 февраль 2019 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд рассмотрел жалобу ООО «Компания «Рифей» к МинЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза» о признании недействительными торгов и соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно картотеке суда, принято решение оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения.
В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза» не опасались повторного рассмотрения апелляционным судом иска компании «Рифей». Там утверждали, что юридически они правы.
Ранее ООО «Компания «Рифей» пыталось добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона.
В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза» не опасались повторного рассмотрения апелляционным судом иска компании «Рифей». Там утверждали, что юридически они правы.
Ранее ООО «Компания «Рифей» пыталось добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона.
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