Новости дня

Арбитражный суд отклонил требование администрации Екатеринбурга к Уралтрансбанку о включении в реестр требований в размере 524 рубля

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области возвратил заявителю — администрации города Екатеринбурга, заявление о включении в реестр требований кредиторов Уралтрансбанка в размере 524 руб. 31 коп. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитражного суда.



В обосновании указано, что, учитывая, что кредитором нарушен досудебный порядок и срок для предъявления возражений, установленный пунктом 5 статьи 189.85 закона о банкротстве, заявление и приложенные документы подлежат возврату заявителю.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: