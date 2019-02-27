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Арбитражный суд отклонил требование администрации Екатеринбурга к Уралтрансбанку о включении в реестр требований в размере 524 рубля
27 февраль 2019 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области возвратил заявителю — администрации города Екатеринбурга, заявление о включении в реестр требований кредиторов Уралтрансбанка в размере 524 руб. 31 коп. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитражного суда.
В обосновании указано, что, учитывая, что кредитором нарушен досудебный порядок и срок для предъявления возражений, установленный пунктом 5 статьи 189.85 закона о банкротстве, заявление и приложенные документы подлежат возврату заявителю.
В обосновании указано, что, учитывая, что кредитором нарушен досудебный порядок и срок для предъявления возражений, установленный пунктом 5 статьи 189.85 закона о банкротстве, заявление и приложенные документы подлежат возврату заявителю.
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