Кризис

В России почти вдвое увеличилось число обеспокоенных коррупцией граждан

Согласно данным опроса «Левада-центра», самыми острыми проблемами россияне считают рост цен (62%) и бедность (44%). Существеннее всего за последние годы изменилось отношение к коррупции: если три года назад она тревожила 24% респондентов, то сейчас уже 41%, пишет «Коммерсантъ».



В 2016 году проблема роста цен беспокоила 82% опрошенных, то теперь 62%. Это рекордный минимум с 2005 года. На втором месте среди волнующих респондентов проблем — бедность и обнищание населения (44%).



С 2016 года практически вдвое увеличилось число россиян, которых тревожит коррупция: с 24% до 41%. Это рекордный максимум с 2005 года.



Большую тревогу у респондентов стали вызывать расслоение на богатых и бедных (о нем говорило 26%, теперь 34% опрошенных), невозможность добиться правды в суде (беспокоило 5%, теперь 13%), а также произвол чиновников (волновал 9% в 2016 году, сейчас 15%).



При этом только каждого 4 респондента (28%) волнует экономический кризис, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства.



В числе наименее важных для россиян проблем — рост национализма, угроза терактов на Северном Кавказе (по 5%), ограничение гражданских прав и свобод (6%).

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