Новости дня

Доля вкладов физлиц в иностранной валюте составила 21,5%

УрБК, Москва, 27.02.2019. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте на 1 февраля 2019 года составила 21,5%, увеличившись за январь на 0,1 п.п., с исключением влияния валютной переоценки — на 0,9 п.п., следует из материалов Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года».



В конце января доля валютных депозитов и средств организаций на счетах осталась на уровне начала года (37%), а с исключением влияния валютной переоценки — выросла почти на 1 процентный пункт. Объем межбанковских кредитов, привлеченных от нерезидентов, снизился на 9,8%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: