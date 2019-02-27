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Доля вкладов физлиц в иностранной валюте составила 21,5%
27 февраль 2019 (12:17)
УрБК, Москва, 27.02.2019. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте на 1 февраля 2019 года составила 21,5%, увеличившись за январь на 0,1 п.п., с исключением влияния валютной переоценки — на 0,9 п.п., следует из материалов Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года».
В конце января доля валютных депозитов и средств организаций на счетах осталась на уровне начала года (37%), а с исключением влияния валютной переоценки — выросла почти на 1 процентный пункт. Объем межбанковских кредитов, привлеченных от нерезидентов, снизился на 9,8%.
В конце января доля валютных депозитов и средств организаций на счетах осталась на уровне начала года (37%), а с исключением влияния валютной переоценки — выросла почти на 1 процентный пункт. Объем межбанковских кредитов, привлеченных от нерезидентов, снизился на 9,8%.
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