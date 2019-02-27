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В Екатеринбурге снесли незаконно построенное двухэтажное кафе «Каспий»
27 февраль 2019 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Под контролем судебных приставов демонтирована незаконная постройка — кафе «Каспий» на улице Проезжая города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Так как должник отказался добровольно сносить самовольную постройку по решению суда, в отношении него были применены меры принудительного исполнения.
Хозяин кафе ограничен в праве на выезд за пределы территории РФ, неоднократно привлечен к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, также в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.
В результате применения судебными приставами мер принудительного исполнения хозяин кафе в полном объеме исполнил требования исполнительного документа и осуществил снос двухэтажной конструкции.
Так как должник отказался добровольно сносить самовольную постройку по решению суда, в отношении него были применены меры принудительного исполнения.
Хозяин кафе ограничен в праве на выезд за пределы территории РФ, неоднократно привлечен к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, также в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.
В результате применения судебными приставами мер принудительного исполнения хозяин кафе в полном объеме исполнил требования исполнительного документа и осуществил снос двухэтажной конструкции.
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