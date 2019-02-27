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В Уральском регионе более чем 1 000 км газопроводных сетей может быть объектом террористической угрозы

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. На областной антитеррористической комиссии обсудили состояние антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, атомной энергии и промышленности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В ходе заседания глава уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко сообщил, что на сегодняшний день в регионе более чем у 1 000 км газопроводных сетей не установлена форма собственности. Это не позволяет надзорному ведомству контролировать состояние сетей и следить за соблюдениями правил безопасности при их эксплуатации. Глава региона Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образований провести мероприятия по установлению собственников газовых сетей.

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