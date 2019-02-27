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Group PSA объявила о возвращении в Россию бренда Opel

УрБК, Москва, 27.02.2019. Французская автомобилестроительная компания Group PSA намерена вернуть автомобили Opel на российский рынок в рамках стратегического плана Push to Pass на 2019-2021 годы.



Как сообщает пресс-служба организации, целью Group PSA является увеличение продаж за пределами Европы на 50% к 2021 году и позиционирование своих брендов на новых рынках: Peugeot в Северной Америке, Citroen в Индии и Opel в России.



«Выход бренда Opel на российский рынок позволит Group PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса», — прокомментировал исполнительный вице-президент Group PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.



Отметим, что компании Opel и Chevrolet объявили об уходе с российского рынка в марте 2015 года. Такое решение было принято из-за крайне низких продаж, наблюдавшихся с конца 2014 года.

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