Новости дня

В Челябинске цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 3%

УрБК, Москва, 27.02.2019. В Челябинске средняя цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 6% (с 42,9 тыс. руб. до 45,5 тыс. руб.). Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН на основе своего исследования.



За год рост цены был зафиксирован в 36% новостроек Челябинска, околонулевая динамика ­— в 36% проектов, в остальных цены показали отрицательные темпы прироста. Лидером по росту цены за рассматриваемый период стал «50-й микрорайон», который является продолжением крупного проекта «Парковый», — плюс 13%. Проект расположен на окраине города, все квартиры реализуются с полной отделкой. На 11% выросли цены в ЖК «Ньютон». Проект комплексной застройки включает всю необходимую инфраструктуру, располагается в Центральном районе города. В ЖК «Манхэттен» с февраля 2018 года средняя цена квадратного метра выросла на 10%: с 48,1 до 53,1 тыс. руб.



По данным экспертов, средняя цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников в России за год выросла на 6% и составила 65,5 тыс. руб. Наиболее существенное увеличение средней цены квадратного метра за год среди городов-миллионников зафиксировано в Казани — плюс 19% (с 67,4 до 80,2 тыс. руб.).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: