Кризис

В 2018 году коллекторские компании Свердловской области были оштрафованы почти на 2,5 млн рублей

С января 2018 года судебным приставам Свердловской области поступило 537 обращений граждан, связанных с нарушениями их прав при взыскании задолженности. Об этом на пресс-конференции рассказала и. о. руководителя Управления ФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова.



«Показатель несколько вырос по сравнению с 2017 годом. В основном жалобы были на превышение допустимого количества звонков, угрозы по телефону. Было составлено 59 протоколов, по 47 из них вынесены постановления о привлечении компаний к ответственности, наложены штрафы на общую сумму 2 млн 455 тыс. руб. Основная часть уже взыскана», — пояснила А. Сухорукова.



По ее словам, в 2018 году 302 жалобы поступили на действия микрофинансовых организаций. Также 197 обращений были связаны с работой компаний, внесенных в государственный реестр.

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