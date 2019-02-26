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Суд признал законным решение Челябинского УФАС России о картельном сговоре на аукционах учреждений здравоохранения

УрБК, Челябинск, 26.02.2019. Арбитражный суд Челябинской области 26 февраля подтвердил наличие картеля между ООО «Олмед» и индивидуальным предпринимателем, ООО «Лаборатория Инсепта» и ООО «КХФ» при участии в 14 аукционах на поставку дезинфицирующих средств в 2017 году, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.



Челябинское УФАС России в июне 2018 года установило, что действия данных хозяйствующих субъектов по заключению и участию в соглашении, направленном на подержание цены на аукционах учреждений здравоохранения, нарушают требования Закона о защите конкуренции.



По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, в результате изучения поведения участников установлено, что снижение цены контракта происходило незначительно. Как правило, участие в торгах принимали по одному участнику из группы лиц.



Одним из участников предлагалась цена ниже начальной цены контракта на 0,5%, вторым участником — ниже не более чем на 1-2%. При этом каждый аукцион ограничивался только 1 ценовым предложениям от каждого участника, в связи с чем контракт заключался по цене, приближенной к начальной. Однако при вступлении в аукционы других добросовестных участников указанные хозяйствующие субъекты активно боролись за получение контракта с более выгодными ценовыми предложениями.



При этом вышеназванные нарушители, зарегистрированные в разных субъектах РФ, действия по подаче заявок, участию в аукционах и подаче ценовых предложений осуществляли с одних IP-адресов, а значит ООО «Олмед», ООО «Лаборатория Инсепта», ООО «КХФ» и индивидуальный предприниматель использовали одну инфраструктуру для достижения единой для всех цели.



Совместное участие в аукционах, минимальное снижение начальной максимальной цены контрактов и использование ими одних IP-адресов объясняется заранее спланированной моделью группового поведения для участия в торгах.



За нарушение данных требований антимонопольного законодательства вышеназванные хозяйствующие субъекты будут привлечены к административной ответственности. За подобные нарушения действующим законодательством установлены штрафы от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.

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