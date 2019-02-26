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Средний чек россиян вырос до 558 рублей

УрБК, Москва, 26.02.2019. Средний чек на минувшей неделе поднялся до отметки в 558 руб. Недельный рост, таким образом, составил 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга Ромир.



На прошедшей, 8-й неделе, расходы среднестатистической семьи продолжили рост и достигли уровня в 4 тыс. 570 руб., что на 1,7% больше, чем неделей ранее. Именно столько в среднем потратила обычная российская семья на товары повседневного спроса в течение недели с 18 по 24 февраля. Годовое же изменение получило отрицательное значение и составило — 2%. Относительно медианных значений 2012 года Индекс покупательской активности на 8-й неделе года вырос на 56,3%.



Средний чек также показал рост на прошедшей неделе и поднялся до значения в 558 руб. Таким образом, рост среднего чека за неделю составил 2,8%. Однако с разницей в 3 руб. или 0,5% он оказался ниже аналогичного значения прошлого года. По сравнению с медианными значениями 2012 года размер среднего чека на 8-й неделе года вырос на 74,4%.

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