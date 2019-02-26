«Обратная сторона» кредитования

В 2018 году в отношении свердловчан были возбуждены около 2 млн исполнительных производств, что на 170 тыс. превышает показатель предыдущего периода. В основном рост шел за счет взыскания просроченной задолженности по коммунальным платежам, а также налогам и кредитам. В Управлении ФССП России по Свердловской области полагают, что такая динамика отчасти обусловлена упрощением процедуры принятия судебных решений. Между тем эксперты связывают ее в первую очередь с высоким уровнем закредитованности жителей Среднего Урала.Как отметила на пресс-конференции в Екатеринбурге и. о. руководителя Управления ФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова, число поступивших в ведомство судебных актов, касающихся взыскания задолженности за услуги ЖКХ, увеличилось в 2018 году почти на 52% и составило 137 тыс. единиц. Количество исполнительных документов, связанных с взысканием налогов, выросло на 34%, до 275 тысяч, кредитных платежей — на 29%, до 129 тысяч.«Если учесть, что в регионе проживают около 5 млн человек, получается, что практически каждый второй в течение года сталкивался с деятельностью судебных приставов. Около 2 млн исполнительных производств были возбуждены в 2018 году. Особенностью этого периода стало то, что если на протяжении прошлых лет количество возбуждаемых исполнительных производств увеличивалось за счет штрафов ГИБДД, то в 2018 году рост на 170 тысяч произошел за счет таких категорий, как коммунальные платежи, налоги, кредиты», — рассказала Альбина Сухорукова.По ее словам, столь ярко выраженная динамика частично связана с упрощением процедуры принятия судебных решений, которое произошло в 2018 году. Впрочем, глава ведомства не отрицает и наличие экономической составляющей данного процесса.«Одна из категорий должников — это заемщики, которые не справились со своими обязательствами по кредитам. Лишь малая часть из них изначально не планировала их исполнять, обманывая тем самым финансовые учреждения. Основная часть заемщиков — это граждане, потерявшие в какой-то момент доход и накопившие задолженность», — пояснила Альбина Сухорукова.В свою очередь, независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов полагает, что именно долги по кредитным обязательствам зачастую влекут за собой все остальные неплатежи. В целом рост числа исполнительных производств указанных категорий свидетельствует о том, что жители региона не справляются со своей финансовой нагрузкой.«Если в один ряд встают налоги, жилье и кредиты, у них между собой есть прямая корреляция. Люди настолько закредитованы, что уже не остается денег даже на уплату коммунальных платежей и налогов, а это обычно последнее, за что стараются держаться. Все это говорит об уровне доходов населения. Кризисные явления сегодня несколько ретушируются, но их влияние на жизнь людей нисколько не уменьшается», — отметил Григорий Вахитов.«В 2017-2018 годах объемы просроченной задолженности по кредитам сильно выросли, и ее доля по займам свыше 200 тыс. руб. увеличилась с 12% до 31%. Иначе говоря, крупные кредиты выходят на массовую «просрочку». В такой ситуации банки отдают эти долги судебным приставам», — пояснил директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.Что касается развития ситуации, эксперты прогнозируют в ближайшие годы существенный рост нагрузки на судебных приставов как по количеству исполнительных производств, так и по объему взысканий. Он будет обусловлен в первую очередь ростом кредитования в 2018 году, а также повышением тарифов за услуги ЖКХ и «мусорной реформой».Кроме того, по словам Виталия Калугина, свою роль может сыграть практика привлечения физлиц к субсидиарной ответственности при банкротствах предприятий. Она приводит к росту числа граждан, имеющих многомиллионные долги, подлежащие взысканию.Таким образом, пока экономика России находится в стагнации, а кредитование растет, у населения копятся финансовые обязательства, которые далеко не все могут исполнить. По предварительным оценкам экспертов, уже в 2019 году увеличение количества исполнительных производств в отношении свердловчан может достичь 30%, а объема сумм к взысканию — 50%.