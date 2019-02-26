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В Екатеринбурге купить готовую кофейню стало на 40% дешевле

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. Екатеринбург оказался на 6 строчке рейтинга по доступности кофейни или смузи-бара в 2019 году. Приобрести такой бизнес можно в среднем за 556 тыс. 671 руб.



Как говорится в материалах портала «Авито», в целом по стране кофейня в среднем стоит 817 тыс. 751 рубль, что на 15% дороже, чем год назад. В 2019 году доступнее всего приобрести самый распространенный в стране бизнес для хипстеров — кофейню (смузи-бар) можно в Челябинске, где она обойдется в среднем в 187 тыс. 736 руб. Дороже всего такие объекты продаются в Ульяновске — в среднем за 1 млн 886 тыс. 250 руб.



За год кофейни подешевели в 8 крупных городах (значительнее всего в Красноярске, на 80%), а подорожание было зафиксировано в 15 (наиболее существенно в Перми, на 217%). Приобрести такой бизнес в Екатеринбурге можно в среднем за 556 тыс. 671 руб. Кстати он подешевел на 40%.



В январе 2019 года 95% всего спроса на готовый бизнес для хипстеров в Екатеринбурге пришелся на кофейни (в том числе смузи-бары). На втором месте с большим отставанием оказались барбершопы — 4%. Тату-салонами интересовался только 1% возможных бизнесменов.



В целом по стране самым популярным готовым бизнесом для хипстеров также стали кофейни с долей 81%.

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