Новости дня

Общественное движение «Город первых» провело в Первоуральске акцию по раздельному сбору вторсырья

УрБК, Первоуральск, 26.02.2019. Общественное движение «Город первых» (созданное при участии Группы ЧТПЗ) впервые в Первоуральске провело акцию по раздельному сбору вторсырья «УтилиZация». Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.



На центральной городской площади был организован пункт приема отходов, куда горожане сдавали макулатуру, пластик, металл и использованные батарейки. За несколько часов в акции приняли участие более сотни первоуральцев, волонтеры приняли тонну макулатуры, около 300 кг батареек, более 100 кг пластика и алюминия.



«Все отходы переданы специализированным компаниям для утилизации, а собранные от сдачи макулатуры и металла средства — это более 10 тыс. руб. — направлены в Первоуральское общество защиты животных. Подобные акции мы планируем проводить на постоянной основе, в конце марта в планах организовать сбор люминесцентных ламп», — отметил координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Каждый участник акции «УтилизаZия» получил сувениры с символикой движения. Самые активные горожане, сдавшие наибольшее количество мусора, награждены подарочными сертификатами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: