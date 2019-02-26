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В Екатеринбурге цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 3%

УрБК, Москва, 26.02.2019. В Екатеринбурге средняя цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 3% (с 65,8 тыс. руб. до 67,6 тыс. руб.). Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН на основе своего исследования.



По данным экспертов, средняя цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников за год выросла на 6% и составила 65,5 тыс. руб. Наиболее существенное увеличение средней цены квадратного метра за год среди городов-миллионников зафиксировано в Казани — плюс 19% (с 67,4 до 80,2 тыс. руб.).



В новостройках Екатеринбурга по сравнению с февралём 2018 года цена выросла более чем в 75% жилых комплексов первичного рынка города. Наиболее значительный прирост цен за год наблюдается в проекте компании «ТЭН» — «Ботанический сад» (плюс 23%). С одной стороны, проект примыкает к уже сложившемуся городскому району со всей необходимой инфраструктурой, а с другой к Ботаническому саду УрО РАН. Все квартиры реализуются с чистовой отделкой. Следом идёт ЖК Clever Park, за год средняя цена в комплексе выросла на 18% и составила 93,9 тыс. руб. Это проект комплексной застройки в центральной части города, который включает возведение 8 домов, детского сада, школы, торговой галереи и фитнес-центра. На третьем месте по росту цен ЖК «Ньютон Парк» (+14% за год), проект входит в топ-10 наиболее высоких новостроек в России (за исключением столичных регионов).

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