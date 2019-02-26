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В 2018 году на 52% выросло число исполнительных производств в отношении свердловчан по взысканию долгов за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. В 2018 году в работе у судебных приставов Свердловской области находилось 2 млн 610 тыс. исполнительных производств, из них около 2 млн были возбуждены в течение года. Это на 170 тыс. превышает показатель предыдущего периода, сообщила на пресс-конференции в Екатеринбурге и. о. руководителя Управления ФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова.



«Если учесть, что в регионе проживают около 5 млн человек, получается, что практически каждый второй в течение года сталкивался с деятельностью судебных приставов. Около 2 млн исполнительных производств были возбуждены в 2018 году. Особенностью этого периода стало то, что если на протяжении прошлых лет количество возбуждаемых исполнительных производств увеличивалось за счет штрафов ГИБДД, то в 2018 году рост на 170 тысяч произошел за счет таких категорий, как коммунальные платежи, налоги, кредиты», — рассказала А. Сухорукова.



В частности, число судебных актов, касающихся взыскания задолженности за услуги ЖКХ, увеличилось в 2018 году почти на 52% и составило 137 тыс. единиц. Количество исполнительных документов, связанных с взысканием налогов с юридических лиц, выросло на 34%, до 275 тыс., кредитных платежей — на 29%, до 129 тыс. исполнительных документов.



Число оконченных исполнительных производств достигло 1 млн 355 тыс., из них фактическим исполнением были завершены 925 тысяч.

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