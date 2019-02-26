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Цены на авиабилеты российских авиакомпаний в начале 2019 года выросли на 5-33%

УрБК, Москва, 26.02.2019. В России цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5-33%.



По сообщению газеты «Коммерсантъ», авиаперевозчики называют это вынужденным шагом для компенсации расходов.



Сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018-2019 годов. Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.



В Tutu.ru отмечают, что средний чек по всем перелетам за год вырос на 7%. На перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%. Единственное исключение — Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы. В целом средний чек на полет за границу туда-обратно вырос на 5%, с 20,9 тыс. до 22 тыс. руб., отмечают в агрегаторе.



Эксперты утверждают, что авиакомпании работают на грани рентабельности. И в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5-7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене. Таким образом, рост издержек может привести к новым банкротствам авиакомпаний.

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