Кризис

Рост выдачи кредитных карт в Свердловской области в январе 2019 года составил 23,1%

Свердловская область заняла 6 место среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи кредитных карт. Если в январе 2018 года в регионе выдали 19 тыс. 160 единиц, то за тот же период 2019 года — уже 23 тыс. 583 единицы.



По сообщению Национального бюро кредитных историй, Челябинская область оказалась на 9 месте: в январе 2018 года на Южном Урале было выдано 18 тыс. 181 кредитка, то за аналогичный период этого года — 20 тыс. 806. Рост составил 14,4%.



Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (52,2 тыс. ед.), Московской области (45,9 тыс. ед.) и Краснодарском крае (31,7 тыс. ед.).



Всего в России в январе 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 801 тыс. ед., увеличившись на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (657,2 тыс. ед.).

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