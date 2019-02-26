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Группа ЧТПЗ запустила новый корпоративный web-сайт
26 февраль 2019 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. Группа ЧТПЗ запустила новый корпоративный веб-сайт, который объединяет ключевые интернет-ресурсы компании и призван сделать взаимодействие с клиентом еще более эффективным, сообщает пресс-служба компании.
Задача сайта — формирование у клиентов единого представления о стратегии и ценностях компании, принципах корпоративного управления и устойчивого развития, а также восприятия Группы ЧТПЗ как высокотехнологичного производителя, находящегося в авангарде мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса.
Новый ресурс имеет не только коммуникационные функции, но и выполняет ряд бизнес-задач. У клиентов есть возможность оформить онлайн-заявку в каталоге на поставку любой продукции Группы от труб до бурового оборудования и запчастей, а также заказать сервисные услуги, например, ремонт нефтепромыслового оборудования или вывоз лома.
Созданный по стандартам e-commerce сайт обеспечивает заказчику такой же опыт, как и обычный интернет-магазин: для поиска и выбора товара требуется минимум усилий. Благодаря удобному меню переход с главной страницы в нужный раздел каталога продукции осуществляется всего одним кликом. Здесь с помощью детализированных фильтров можно выбрать товар, его количество и положить в корзину для дальнейшего приобретения.
«Концепция сайта воплощает философию Группы ЧТПЗ, в центре которой человек — клиент, сотрудник, житель города, где расположено наше производство. Авангардный дизайн подчеркивает имидж ЧТПЗ как передовой компании, применяющей подходы, которые раньше казались невозможными в отрасли. Мы уверены, что новый ресурс, созданный с учетом лучших практик корпоративных сайтов и по стандартам e-commerce, позволит более эффективно выстраивать взаимодействие с целевыми аудиториями, будет способствовать решению текущих и перспективных задач бизнеса и отражать происходящие в компании изменения», — отмечает заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Группы ЧТПЗ Наринэ Фатыхова.
Сайт www.chelpipe.ru разработан e-commerce-агентством Aero. С точки зрения web-технологий при создании сайта использованы передовые практики. Виртуальные туры по предприятиям «Высота 239», «Железный Озон 32», ЭТЕРНО и Финишный центр демонстрируют высокий уровень технологий и производственной культуры Группы ЧТПЗ, создают эффект присутствия, позволяют познакомиться посетителю с производственными процессами. Потенциальные сотрудники могут выбрать стажировку или откликнуться на вакансию в разделе «Карьера», а онлайн-консультант готов оказать необходимую информационную поддержку соискателям. Сайт ориентирован на интерактивную коммуникацию с каждой из целевых аудиторий.
«Сегодня корпоративный сайт — это не просто отражение имиджа, а серьезный инструмент продаж, занимающий важное место в Customer Jorney всех целевых групп», — отмечает Владимир Синельников, управляющий партнер агентства Aero.
Обновленный ресурс является адаптивным: контент отображается наиболее подходящим образом в зависимости от устройства, что отвечает тренду роста мобильной аудитории интернета. Он также имеет высокий потенциал для развития: в ближайших планах — запуск интерактивных ботов и конфигураторов, интеграция справочников, голосовой поиск, работа по анализу поведенческих факторов и оптимизация.
Ранее на базе Складского комплекса ЧТПЗ Группа запустила интернет-магазин на сайте market.chelpipe.ru
Задача сайта — формирование у клиентов единого представления о стратегии и ценностях компании, принципах корпоративного управления и устойчивого развития, а также восприятия Группы ЧТПЗ как высокотехнологичного производителя, находящегося в авангарде мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса.
Новый ресурс имеет не только коммуникационные функции, но и выполняет ряд бизнес-задач. У клиентов есть возможность оформить онлайн-заявку в каталоге на поставку любой продукции Группы от труб до бурового оборудования и запчастей, а также заказать сервисные услуги, например, ремонт нефтепромыслового оборудования или вывоз лома.
Созданный по стандартам e-commerce сайт обеспечивает заказчику такой же опыт, как и обычный интернет-магазин: для поиска и выбора товара требуется минимум усилий. Благодаря удобному меню переход с главной страницы в нужный раздел каталога продукции осуществляется всего одним кликом. Здесь с помощью детализированных фильтров можно выбрать товар, его количество и положить в корзину для дальнейшего приобретения.
«Концепция сайта воплощает философию Группы ЧТПЗ, в центре которой человек — клиент, сотрудник, житель города, где расположено наше производство. Авангардный дизайн подчеркивает имидж ЧТПЗ как передовой компании, применяющей подходы, которые раньше казались невозможными в отрасли. Мы уверены, что новый ресурс, созданный с учетом лучших практик корпоративных сайтов и по стандартам e-commerce, позволит более эффективно выстраивать взаимодействие с целевыми аудиториями, будет способствовать решению текущих и перспективных задач бизнеса и отражать происходящие в компании изменения», — отмечает заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Группы ЧТПЗ Наринэ Фатыхова.
Сайт www.chelpipe.ru разработан e-commerce-агентством Aero. С точки зрения web-технологий при создании сайта использованы передовые практики. Виртуальные туры по предприятиям «Высота 239», «Железный Озон 32», ЭТЕРНО и Финишный центр демонстрируют высокий уровень технологий и производственной культуры Группы ЧТПЗ, создают эффект присутствия, позволяют познакомиться посетителю с производственными процессами. Потенциальные сотрудники могут выбрать стажировку или откликнуться на вакансию в разделе «Карьера», а онлайн-консультант готов оказать необходимую информационную поддержку соискателям. Сайт ориентирован на интерактивную коммуникацию с каждой из целевых аудиторий.
«Сегодня корпоративный сайт — это не просто отражение имиджа, а серьезный инструмент продаж, занимающий важное место в Customer Jorney всех целевых групп», — отмечает Владимир Синельников, управляющий партнер агентства Aero.
Обновленный ресурс является адаптивным: контент отображается наиболее подходящим образом в зависимости от устройства, что отвечает тренду роста мобильной аудитории интернета. Он также имеет высокий потенциал для развития: в ближайших планах — запуск интерактивных ботов и конфигураторов, интеграция справочников, голосовой поиск, работа по анализу поведенческих факторов и оптимизация.
Ранее на базе Складского комплекса ЧТПЗ Группа запустила интернет-магазин на сайте market.chelpipe.ru
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