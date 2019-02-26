Новости дня

Работодатель заплатит более 290 тыс. руб. за травму глаза, полученную на рабочем месте

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. ИП Рощук заплатит своей сотруднице 290 тыс. руб. за то, что не обеспечил безопасные условия труда. В результате чего девушка получила травму глаза. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Пострадавшая устроилась летом 2016 года на работу в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского к ИП Рощуку В.В. в аттракцион детской рыбалки. 27 июля с девушкой произошел несчастный случай — работник страйкбольного тира чистил страйкбольный автомат и случайно нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел и пуля, отрекошетив от внутренней стенки павильона, попала ей в правый глаз. По неосторожности ей был причинен вред здоровью средней тяжести. Обстоятельства происшествия были зафиксированы сотрудниками полиции, в возбуждении уголовного дела было отказано», — говорится в сообщении.



Девушка подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда. Истец просила взыскать с МБУК «ЕЦПКиО» утраченный заработок — 43 тыс. 500 руб., расходы на медицинское услуги 7 тыс. 255 руб., расходы на приобретение медицинских препаратов 2 тыс. 920 руб. и компенсацию морального вреда 2 млн руб. С ИП Рощук В.В. — утраченный заработок 34 тыс. 800 руб., расходы на медицинское услуги 5 тыс. 804 руб., расходы на приобретение медицинских препаратов 2 тыс. 336 руб., компенсацию морального вреда 1 млн руб. Со стрелка истец просила взыскать утраченный заработок в размере 8 тыс. 700 руб., расходы на медицинское услуги — 1 тыс.451 руб., расходы на приобретение медицинских препаратов — 584 руб. и компенсацию морального вреда — 500 тыс. руб.



Представитель ЦПКиО исковые требования не признал, указав, что между парком и ИП Рощуком В.В. был заключен агентский договор, по условиям которого именно индивидуальный предприниматель должен нести ответственность в случае причинения вреда третьим лицам. Работник страйкольного тира, являющийся сотрудником ИП Рощука И.В., факт причинения вреда здоровью истца не отрицал, однако заявленную сумму компенсации полагал завышенной, а надлежащим ответчиком по делу считал ИП Рощука В.В. Ответчик ИП Рощук В.В. исковые требования не признал, полагая, что вред здоровью не мог быть получен при заявленных истцом обстоятельствах.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования пострадавшей. С индивидуального предпринимателя Рощука В.В. взыскан утраченный заработок в сумме 87 тыс. руб., убытки — 12 тыс. 493 руб., компенсация морального вреда — 200 тыс. руб. В удовлетворении остальной части исковых требований судом отказано.



Представитель истца и ответчик ИП Рощук В.В. обжаловали его в вышестоящей инстанции.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции. С учетом того, что Рощук В.В. фактически являлся работодателем стрелявшего, не создал безопасные условия для эксплуатации источника повышенной опасности — тира — именно он является надлежащим ответчиком по делу и за его счет должны быть частично удовлетворены требования истца.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: