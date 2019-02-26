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Банк России предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для ритейла
26 февраль 2019 (13:51)
УрБК, Москва, 26.02.2019. Банк России планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров в рамках Системы быстрых платежей, на уровне 0,4-0,5%. Это в несколько раз ниже действующих эквайринговых комиссий в ритейле, пишет «РБК» со ссылкой на источники и Банк России.
Согласно презентации, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.
В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины. Если тот или иной магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%.
Сейчас в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5-2,5%, следует из презентации ЦБ.
Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме через любые банки по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона. Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.
Согласно презентации, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.
В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины. Если тот или иной магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%.
Сейчас в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5-2,5%, следует из презентации ЦБ.
Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме через любые банки по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона. Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.
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