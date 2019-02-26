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Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении закон, освобождающий ТМК и УГМК от налога на переданное музеям имущество

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. Сегодня на 30 заседании Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении был принят закон Свердловской области № ПЗ-2161 «О внесении изменений в статью 3 закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», освобождающий компании от налога на имущество, переданное музеям.



В настоящее время на балансе хозяйствующих субъектов, в частности, находятся следующие объекты, используемые для осуществления музейной деятельности: музейный комплекс «Северская домна» (принадлежит ТМК), музей военной техники «Боевая слава Урала» и музей автомобильной техники «XX век АВТО» (УГМК), Музей истории Верх-Исетского металлургического завода.



От налога на имущество освободят те организации, которые вложили в строительство, реконструкцию и (или) приобретение зданий после 31 декабря 2017 года в течение трех лет подряд более 100 млн руб. Льгота начнет предоставляться не ранее 2020 года.

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