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Гордума Екатеринбурга отказала в референдуме против строительства храма святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. На заседании 26 февраля 2019 года депутаты Гордумы Екатеринбурга приняли решение об отказе в проведении референдума по поводу строительства храма святой Екатерины.



Напомним, что избирательная комиссия Екатеринбурга приняла заявление на проведение референдума по поводу строительства храма. Инициативная группа собирается сохранить сквер на Октябрьской площади.



Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, выступая перед депутатами, упомянул, что на проведение референдума необходимо будет потратить от 104 до 118 млн руб.



Большинством голосов депутаты приняли решение отказать в проведении референдума с теми вопросами, которые вынесла инициативная группа. У нее есть возможность изменить формулировки и снова поставить вопрос о проведении референдума.



Ранее храм святой Екатерины хотели строить в акватории Городского пруда. Однако горожане устроили массовые протестные акции. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новое место для строительства, теперь его хотят построить вблизи Театра драмы.

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