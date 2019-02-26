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В Екатеринбурге автобусы 57 и 57А полностью повторят отмененный 024 маршрут
26 февраль 2019 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. В Екатеринбурге рассматривается вопрос о работе компенсирующего маршрута 024. Были предложены варианты транспортного обеспечения участка улиц Ельцина — Челюскинцев — 8 Марта.
На официальном портале городской администрации сообщается, что автобусы 57 и 57А будут дублировать 024 маршрут на всей протяженности. Интервал движения составит 15 минут, а на участках, где они пересекаются — 7 минут.
Предполагается, что маршрут 57А со 2-ой Новосибирской улицы будет следовать по улицам Окружной — Селькоровской — Титова — 8 Марта — Бориса Ельцина — Челюскинцев (через Макаровский мост) — Стрелочников, далее по своему обычному маршруту, но до ДМБ № 9. Маршрут 57 будет идти с остановки «Елизавет» по улицам Титова — 8 Марта — проспекту Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова и далее на Стрелочников. Новая схема движения автобусов начнет работать уже в марте.
На официальном портале городской администрации сообщается, что автобусы 57 и 57А будут дублировать 024 маршрут на всей протяженности. Интервал движения составит 15 минут, а на участках, где они пересекаются — 7 минут.
Предполагается, что маршрут 57А со 2-ой Новосибирской улицы будет следовать по улицам Окружной — Селькоровской — Титова — 8 Марта — Бориса Ельцина — Челюскинцев (через Макаровский мост) — Стрелочников, далее по своему обычному маршруту, но до ДМБ № 9. Маршрут 57 будет идти с остановки «Елизавет» по улицам Титова — 8 Марта — проспекту Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова и далее на Стрелочников. Новая схема движения автобусов начнет работать уже в марте.
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