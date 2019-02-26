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Банк России 22 февраля купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей
26 февраль 2019 (12:32)
УрБК, Москва, 26.02.2019. Банк России 22 февраля (с расчетами 25.02.2019) купил для Минфина валюту в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
С 7 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года на покупку иностранной валюты будет направлено 194 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд руб.
Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.
С 7 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года на покупку иностранной валюты будет направлено 194 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд руб.
Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.
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