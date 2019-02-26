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В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму около 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, ранее являвшейся директором коммерческой организации. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершённом в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.



По данным следствия, в период с апреля 2011 по апрель 2013 годов обвиняемая, являясь руководителем коммерческой организации, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 18 млн руб. Указанное преступление было выявлено сотрудниками налоговой службы в ходе проведения проверочных мероприятий.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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