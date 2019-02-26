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Минкомсвязи предложило банкам протестировать цифровой профиль россиян

УрБК, Москва, 26.02.2019. Минкомсвязи предложило Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф Банку» и еще нескольким банкам принять участие в тестировании цифрового профиля граждан, который подготовлен «Ростелекомом» и Банком России. Постановление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Тестирование цифрового профиля планируется провести с 1 мая 2019 по 31 марта 2020 года. В дальнейшем эти данные можно будет использовать, например, при покупке или кредите. Также цифровой профиль должен упростить получение госуслуг.



«Целью эксперимента являются: формирование функциональности, обеспечивающей доступ к сведениям о гражданах, содержащимся в информационных системах государственных органов, включая платформу управления согласиями субъектов персональных данных на обработку персональных данных, и обмен указанными сведениями в электронной форме между физическими лицами, коммерческими организациями, государственными органами», — указано в положении к постановлению.

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