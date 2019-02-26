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В Каменске-Уральском приостановлена работа кафе «Шаурма» из-за антисанитарии
26 февраль 2019 (10:59)
УрБК, Каменск-Уральский, 26.02.2019. Судебные приставы Каменск-Уральского закрыли на 90 суток павильон общественного питания «Шаурма» из-за антисанитарии. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, что повлекло угрозу жизни и здоровью людей. Указанное помещение не оснащено водоснабжением, канализацией и раковинами для сотрудников, посетителей, обработки продуктов.
Данные нарушения квалифицируются как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованном месте, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населения.
Так как для приведения точки общественного питания в соответствие нормативным требованиям необходимы временные материальные и организационные затраты, данное кафе закрыто судебными приставами по решению Красногорского районного суда Каменск-Уральского на 90 суток.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, что повлекло угрозу жизни и здоровью людей. Указанное помещение не оснащено водоснабжением, канализацией и раковинами для сотрудников, посетителей, обработки продуктов.
Данные нарушения квалифицируются как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованном месте, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населения.
Так как для приведения точки общественного питания в соответствие нормативным требованиям необходимы временные материальные и организационные затраты, данное кафе закрыто судебными приставами по решению Красногорского районного суда Каменск-Уральского на 90 суток.
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