Новости дня
Жители Нижнего Тагила 26 февраля могут пожаловаться прокурорам на «мусорную» реформу
26 февраль 2019 (10:37)
УрБК, Нижний Тагил, 26.02.2019. В Нижнем Тагиле во вторник 26 февраля Денис Исаков, прокурор природоохранной прокуратуры и Владимир Мартынов, прокурор Ленинского района примут жалобы горожан на «мусорную» реформу.
Приём состоится в 15 часов в администрации города по адресу улица Пархоменко, 1а, первый подъезд, зал № 207. Прийти могут все желающие, предварительно записываться не нужно.
После получения первых платежек за обращение с ТКО тагильчане направили в мэрию жалобы на множество ошибок в квитанциях. Одни горожане обнаружили завышенное количество проживающих в квартирах, другие же получили двойные квитанции — от регоператора и от управляющей компании.
Компания «Рифей» отрицает информацию от руководства Нижнего Тагила о том, что там зафиксировано 50 тыс. жалоб по поводу работы с мусором. Об этом заявил руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов на совместном мероприятии в Екатеринбурге с участием регоператоров и руководства Нижнего Тагила.
Приём состоится в 15 часов в администрации города по адресу улица Пархоменко, 1а, первый подъезд, зал № 207. Прийти могут все желающие, предварительно записываться не нужно.
После получения первых платежек за обращение с ТКО тагильчане направили в мэрию жалобы на множество ошибок в квитанциях. Одни горожане обнаружили завышенное количество проживающих в квартирах, другие же получили двойные квитанции — от регоператора и от управляющей компании.
Компания «Рифей» отрицает информацию от руководства Нижнего Тагила о том, что там зафиксировано 50 тыс. жалоб по поводу работы с мусором. Об этом заявил руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов на совместном мероприятии в Екатеринбурге с участием регоператоров и руководства Нижнего Тагила.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания «Рифей» отрицает существование 50 тыс. жалоб по поводу работы с мусором в Нижнем Тагиле
- В Нижнем Тагиле зафиксировано более 50 тыс. обращений в связи с ошибочными квитанциями за вывоз мусора
- Глава Нижнего Тагила потребовал юридической регистрации компании «Рифей» на территории города
- На вывоз мусора из Нижнего Тагила планируется потратить 307,5 млн рублей
- Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила незаконно занимался рекламой