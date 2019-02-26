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Жители Нижнего Тагила 26 февраля могут пожаловаться прокурорам на «мусорную» реформу

26 февраль 2019 (10:37)

УрБК, Нижний Тагил, 26.02.2019. В Нижнем Тагиле во вторник 26 февраля Денис Исаков, прокурор природоохранной прокуратуры и Владимир Мартынов, прокурор Ленинского района примут жалобы горожан на «мусорную» реформу.

Приём состоится в 15 часов в администрации города по адресу улица Пархоменко, 1а, первый подъезд, зал № 207. Прийти могут все желающие, предварительно записываться не нужно.

После получения первых платежек за обращение с ТКО тагильчане направили в мэрию жалобы на множество ошибок в квитанциях. Одни горожане обнаружили завышенное количество проживающих в квартирах, другие же получили двойные квитанции — от регоператора и от управляющей компании.

Компания «Рифей» отрицает информацию от руководства Нижнего Тагила о том, что там зафиксировано 50 тыс. жалоб по поводу работы с мусором. Об этом заявил руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов на совместном мероприятии в Екатеринбурге с участием регоператоров и руководства Нижнего Тагила.

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