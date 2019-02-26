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Участники соглашения с заказчиком торгов на поставку лекарств оштрафованы более чем на 17 млн рублей

УрБК, Москва, 26.02.2019. ООО «Веста Фарм» и ООО «Фарм Проект» назначены штрафы за заключение антиконкурентного соглашения с медицинскими организациями — заказчиками торгов на поставку лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба ФАС России.



«По соглашению заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам этих компаний, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок организаций, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиками в протокол рассмотрения первых частей заявок», — говорится в сообщении.



Комиссия ФАС России также признала ООО «Веста Фарм» и ООО «Фарм Проект» виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения.



ООО «Веста Фарм» назначен штраф в размере более 17 млн руб. за участие в картеле с ООО «Фарм-Проект», которое было освобождено от административной ответственности в связи с признанием вины и содействием в раскрытии нарушения.



«Необходимо четко понимать, что наложение административного штрафа является не только карательной мерой, но и превентивной. Только такими методами возможно остановить правонарушителя, а также предупредить рецидивы», — отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

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