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В России хотят в 20 раз повысить штрафы для ломбардов за нарушения при хранении драгоценных металлов

УрБК, Москва, 26.02.2019. Минфин разработал проект закона, предлагающий значительно увеличить штрафы для ломбардов за нарушения при обращении, учете и хранении драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае его принятия штрафы вырастут более чем в двадцать раз. Эксперты указывают на несоответствие предлагаемых санкций возможным правонарушениям и полагают, что такие меры ответственности вынудят уйти с рынка до четверти игроков.



Как сообщает газета «Коммерсантъ», правительство страны направило на рассмотрение в Госдуму проект закона, вносящий изменения в КоАП в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Он был разработан Минфином и направлен на совершенствование системы государственного контроля (надзора) в данной сфере. В частности, он увеличивает ответственность для ломбардов за нарушения установленных законом правил обращения, получения, учета и хранения драгметаллов и камней с нынешних 30-50 тыс. руб. до 750 тыс. руб. — 1 млн руб.



В Минфине необходимость повышения штрафов объяснили тем, что сейчас средний размер штрафа является несопоставимо низким в сравнении с доходами от противоправной деятельности с учетом высокой удельной стоимости предмета правонарушения.



Однако участники рынка указывают, что предлагаемые штрафы могут не соответствовать нарушениям: например, оштрафовать могут за то, что не указаны в учетных документах наименование металла или артикул на ярлыке ювелирного изделия, за неверное определение пробы изделия, отсутствие поверки весов.



При этом может вырасти не только сумма, но и количество наложенных штрафов. В 2019 году эксперты ожидают рост числа проверок примерно в три раза. Узаконивание штрафов может значительно уменьшить количество игроков на ломбардном рынке.

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