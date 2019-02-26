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Индустриальный парк ММК и «Кредит Урал Банк» заключили соглашение о предоставлении банковских услуг резидентам

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. Индустриальный парк ММК и «Кредит Урал Банк» подписали соглашение о предоставлении услуг резидентам индустриального парка по основным банковским продуктам.



Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», согласно подписанному соглашению, у резидентов парка появятся дополнительные возможности по предоставляемым банком «КУБ» (АО) услугам в части расчетно-кассового обслуживания, кредитования, интернет-банкинга, зарплатных проектов, банковского сопровождения, др.



«Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектар, является универсальным инструментом поддержки субъектов инвестиционной деятельности, позволяющим получить лучшие решения и пространство для бизнеса. На территории парка имеются все необходимые ресурсы для старта любого производства — лояльная арендная ставка, высокая подготовленность площадей и объектов инфраструктуры, налоговые льготы. Кроме этого, для резидентов крайне важным является возможность использования в своей деятельности доступных и надежных банковских инструментов, именно такая возможность у них сейчас появилась», — рассказал директор Индустриального парка ММК Владимир Дремов.



«Предоставление банковских услуг резидентам парка направлено на повышение эффективности деятельности Индустриального парка ММК — новой, динамично развивающейся отрасли. В рамках соглашения в режиме расширенного уровня взаимодействия резиденты парка теперь смогут воспользоваться всем спектром продуктов и услуг «Кредит Урал Банка» для создания или развития своего производства. Уверена, что развитие парка будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашем регионе, росту числа рабочих мест, социально-экономическому развитию.», — отметила председатель правления банка «КУБ» (АО) Светлана Еремина.

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