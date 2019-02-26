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Господдержка спроса на авто и общественный транспорт в РФ в 2019 году снизится в 2,6 раза

УрБК, Москва, 26.02.2019. Государственная поддержка спроса на автомобили и колесный общественный транспорт в 2019 году составит 11,9 млрд руб., что на 20 млрд руб. ниже, чем в 2018 году, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.



Ранее в понедельник рабочую встречу с главой министерства Денисом Мантуровым провел президент РФ Владимир Путин. Мантуров доложил главе государства, что в 2018 году автомобильная промышленность вышла из рецессии: продажи автомобилей составили 1,9 млн ед., увеличившись на 12%, а производство внутри страны составило 1,752 млн ед., что дало рост на 14% к 2017 году.



На 2019 год Минпромторг закладывает средства в комплекс мер поддержки спроса на автомобили и общественный транспорт и субсидии производителям электричек в размере 1,5 млрд руб.



На льготные кредиты по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предполагается выделить 3 млрд руб. на стимулирование спроса на газомоторную технику — 2,5 млрд руб., на льготный лизинг автомобилей (в том числе по программам «Русский тягач» и «Свое дело») — 4,9 млрд руб.

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