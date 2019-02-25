Кризис
На птицефабриках Челябинской области подозревают появление птичьего гриппа
25 февраль 2019 (17:58)
В сыворотках крови и патологоанатомическом материале птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 1, ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 2 и ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» выявлен низкопатагенный вирус гриппа птиц (Н9).
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 23 февраля 2019 года по результатам дополнительного отбора проб биоматериала на предприятиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 1 и ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» вирус гриппа не обнаружен. В настоящее время проводятся дополнительные исследования биоматериала от птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 2.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 23 февраля 2019 года по результатам дополнительного отбора проб биоматериала на предприятиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 1 и ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» вирус гриппа не обнаружен. В настоящее время проводятся дополнительные исследования биоматериала от птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 2.
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