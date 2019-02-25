Миллиарды ЖКХ

Правительство Свердловской области утвердило стратегию развития ЖКХ на период до 2035 года. Документ разработан в непосредственной взаимосвязи с основными стратегическими документами, паспортами приоритетных проектов, а также с учетом задач, обозначенных в новом «майском» указе президента Российской Федерации, паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программе «Пятилетка развития». Соответствующее постановление опубликовано 21 февраля 2019 года.Стратегия изложена на 62 страницах и включает в себя восемь проектных направлений с красивыми названиями: «Чистая среда», «Технологии комфорта», «Чистая вода», «Тепло и уют в каждый дом», «Мой город — современный город», «Тысяча дворов», «Городской парк» и «Голубое топливо». Поскольку сфере ЖКХ в ближайшие несколько лет будет уделяться повышенное внимание, мы сделали краткое описание основных проектов стратегии с указанием сумм затрат. В дальнейшем можно будет отслеживать выполнение задуманных мероприятий и надеяться, что деньги будут потрачены не зря.Оно предусматривает создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и полигонов, внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с ТКО.Основная цель — это снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории Свердловской области. Для ее реализации требуется создать комплексную систему по обращению с мусором на территории Свердловской области, условия для привлечения инвестиций в сферу обращения с ТКО.Также планируется ряд мероприятий по созданию и реконструкции объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, содействию муниципальным образованиям в ликвидации объектов захоронения ТКО и утверждению инвестиционных программ в сфере обращения с ними.На реализацию «Чистой среды» будет направлено в 2019 году 100 млн руб. из бюджета Свердловской области и 380,9 млн руб. из местного бюджета.Всего до 2035 года планируется привлечь 12 млрд 553,8 млн руб. областного бюджета, 5 млрд 330,1 млн руб. местного бюджета и 7 млрд 40 млн руб. из внебюджетных источников. Очевидно, что проект напрямую связан с начавшейся «мусорной реформой» и призван сделать ее более эффективной.Оно обеспечит решение стратегических задач за счет капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации лифтового оборудования и за счет оказания жителям области социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.В рамках стратегии «Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ» проект «Технологии комфорта» фактически подразумевает реализацию субсидирования программ капремонта в многоквартирных домах. Реализация проектного направления позволит оптимизировать расходы на содержание жилищного фонда и сократить количество домов с высокой степенью износа.В рамках решения задачи стратегии «Поступательное эффективное развитие сферы ЖКХ» проект включает в себя мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что позволит снизить потребление энергетических ресурсов в Свердловской области, потери энергоносителя при его передаче по сетям, повысить прозрачность расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги.На реализацию в рамках 1 стратегии «Технологии комфорта» в период с 2014 по 2018 год уже потрачено 2 млрд 914,1 млн руб. из областного бюджета, 91,2 млн местного бюджета и 6 млрд 988, 3 млн руб. внебюджетных средств.Финансовый план стратегии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года предполагает потратить 9 млрд 832,6 млн из бюджета Свердловской области, 95 млрд 2 млн из местного бюджета и 32 млрд 217,5 млн руб. из средств внебюджетных источников.На реализацию проекта в рамках 2 стратегии из бюджета Свердловской области с 2014 по 2018 год уже направлено 2 млрд 336,2 млн руб., из местного бюджета 4 млрд 940,6 млн руб. и 31 млрд 84,1 млн руб. внебюджетных средств.К 2035 году планируется привлечь всего 6 млрд 582,9 руб. из бюджета области, 20 млрд 98,1 млн руб. из местного бюджета и 98 млрд 1,2 млн руб. из внебюджетных средств.В рамках решения задачи «Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ» проекты «Чистая вода» и «Тепло и уют в каждый дом» можно объединить. Они ориентированы на комплексное развитие инженерной инфраструктуры и реализацию инвестиционных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Результатом этой деятельности должно стать внедрение ресурсосберегающих технологий, а также создание и модернизация около 60 тыс. рабочих мест.В рамках проектных направлений «Чистая вода», «Тепло и уют в каждый дом» запланирована реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Реализация данных проектов направлена на повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и на экономию энергетических ресурсов.На осуществление «Чистой воды» и «Тепла и уюта в каждый дом» уже потрачено 33,3 млн руб. из федерального бюджета, 3 млрд 714,4 млн руб. из областного бюджета и 1 млрд 659,1 млн руб. из внебюджетных средств. Всего к 2035 году планируют привлечь 13 млрд 453,8 млн руб.Также в проекте «Тепло и уют в каждый дом» решено использовать механизм концессионного соглашения, что способствует вовлечению бизнеса в процесс управления жилищно-коммунальной сферой. К 2035 году планируется выделить 7 млрд 58,7 млн руб. из бюджета Свердловской области.Проекты «Мой город — современный город», «Тысяча дворов», «Городской парк» направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий. Данные проектные направления включают в себя обязательное привлечение общественности к их реализации.«Мой город — современный город», «Тысяча дворов», «Городской парк» реализуются в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы».На осуществление проектов в 2019 году 904 млн руб. направлено из федерального бюджета, 522 млн из бюджета области и 139,2 млн из местного бюджета. Всего к 2035 году планируют потратить 9 млрд 775,4 млн руб.Проект «Голубое топливо» направлен на обеспечение отраслевой энергобезопасности. Оценить его работу можно будет по уровню аварийности на объектах топливно-энергетического комплекса. Переход с централизованного отопления на индивидуальные источники теплоснабжения, работающие на природном газе, позволит сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.В период с 2014 по 2018 год из бюджета Свердловской области на осуществление проекта направлено 1 млрд 409,3 млн руб., из местного бюджета — 215,3 млн руб. и больше всего привлечено средств из внебюджетных источников — 53 млрд 468,2 млн руб.Всего на реализацию проектов по развитию ЖКХ собираются выделить 450 млрд 853 млн руб. Однако в постановлении об утверждении стратегии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года указано, что это лишь прогнозные цифры. Редакция УрБК будет следить за реализацией стратегии и влиянием запланированных мероприятий на состояние сферы ЖКХ в Свердловской области.