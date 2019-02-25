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Счетная палата РФ рекомендовала повысить денежное вознаграждение мировым судьям

УрБК, Москва, 25.02.2019. Счетная палата РФ проверила, как в период с 2012 по 2017 год происходило финансирование мировых судей и их материально-техническое обеспечение. Проведенный анализ показал, что существующая система требует существенных изменений, сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, в связи с тем, что мировая юстиция финансируется из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, возникает дублирование функций, что создает риски неэффективного использования бюджетных средств.



В 2017 году за обеспечение деятельности мировых судей в субъектах отвечала 121 структура, на содержание которых было потрачено на 11,5 млрд руб. больше, чем на материально-техническое обеспечение всех мировых судей и заработную плату сотрудников их аппаратов.



Система мировой юстиции не стала доступнее для населения. Более 4 тыс. мировых судей, 60% от общей численности, работают в служебных помещениях, которые расположены за пределами их судебных участков. Это отрицательно влияет на их доступность для граждан и создает риск процессуальных ошибок.



Полномочия органов власти, которые отвечают за финансирование и материально-техническое обеспечение мировых судей установлены расплывчато и неконкретно, а на федеральном уровне нет требований к минимальному обеспечению. Поэтому субъекты устанавливают для себя нормативы самостоятельно, а в ряде регионов нормативы не установлены. Зависимость мировых судей в вопросах необходимого и достаточного им технического обеспечения от региональных властей снижает качество правосудия.



В связи с вышеизложенным Счетная палата рекомендует рассмотреть вопрос передачи полномочий по организационному обеспечению деятельности мировых судей на федеральный уровень, что позволит оптимизировать расходы бюджетов субъектов Российской Федерации. Также ведомство считает необходимым рассмотреть вопрос об изменении системы социальной защиты судей, заменить натуральные льготы на денежные выплаты, и одновременно повысить денежное вознаграждение.



Помимо этого, предлагается законодательно ввести термин «кабинет мирового судьи», определить его адрес и технические требования, это позволит создать для мировых судей и участников судебных процессов комфортные и безопасные условия.

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