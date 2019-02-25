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Челябинское УФАС возбудило дело в отношении поставщика чая для торговой сети учреждений уголовно-исполнительной системы

УрБК, Челябинск, 25.02.2019. В отношении ФГУП «Архангельское» ФСИН России (г. Санкт-Петербург) — поставщика продовольственных товаров в торговую сеть ФГУП «Промсервис» ФСИН России возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 13 закона о торговле.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в конце декабря 2018 года установлено, что ФГУП «Промсервис» ФСИН России реализует продовольственные товары на условиях договоров комиссии, заключенных с контрагентами, а это противоречит требованиям закона о торговле.



Одним из таких контрагентов является ФГУП «Архангельское» ФСИН России. Между поставщиком и торговой сетью в 2016 году было заключено два договора на поставку чая. Размер вознаграждения составлял от 9 до 18% от цены фактически реализованного товара.



Согласно пункту 5 части 1 статьи 13 закона о торговле, двум хозяйствующим субъектам запрещается заключать для осуществления торговой деятельности договор, когда товар передается для реализации третьему лицу без перехода права собственности на товар, в том числе договор комиссии, поручения, агентский или смешанный договор.



Установлено, что ФГУП «Архангельское» ФСИН по договорам комиссии в 2016-2018 годах осуществляло поставку чая в торговую сеть ФГУП «Промсервис» ФСИН России. Рассмотрение дела назначено на 15 марта.

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