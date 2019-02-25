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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам хищения свыше 1 млн рублей в компании «Уралсервис»

УрБК, Челябинск, 25.02.2019. Прокуратура г. Еманжелинска Челябинской области провела проверку по факту образования задолженности ООО «Уралсервис» за оплату поставленных энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Установлено, что с мая 2018 года по январь 2019 года руководство ООО «Уралсервис» ненадлежащим образом выполняло взятые на себя обязательства по договору поставки газа. Это повлекло образование задолженности и создало угрозу введения ограничения подачи газа на котельные города, подающие тепло в многоквартирные дома и социальные учреждения.



Проверка показала, что потребителями коммунальных услуг своевременно вносилась плата за энергосурсы, собираемость платежей составила более 90%. Однако полученные от потребителей денежные средства в размере свыше 1 млн руб. руководство ООО «Уралсервис» использовало на иные цели.



Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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